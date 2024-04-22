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Соцсеть Likee удалена из App Store в России

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Мобильное приложение социальной сети коротких видео Likee в настоящее время недоступно для скачивания из магазина приложений App Store, принадлежащего Apple.

Об этом первой сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. При поиске приложения в App Store появляется сообщение «Это приложение сейчас не доступно в вашей стране или регионе».

Агентство ТАСС направило запрос в пресс-службу социальной сети Likee для получения дополнительной информации. Однако приложение Likee по-прежнему доступно для скачивания из магазина приложений Google Play.

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