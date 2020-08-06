Соцсеть Instagram запустила конкурента TikTok — Reels

Соцсеть Instagram запустила конкурента TikTok — Reels06.08.2020 10:30
Конкурент TikTok от Instagram получил название Reels и с недавнего времени он стал доступен для пользователей, о чем сообщили в компании.
Теперь в социальной сети Instagram тоже можно будет создавать и просматривать короткие видеоролики.
Их длительность не будет превышать 15 сек., а обрабатывать их можно с помощью визуальных эффектов, музыки и других инструментов, предусмотренных в Reels.
Короткие ролики можно выкладывать либо в своей ленте, либо в общих рекомендациях.
Новое дополнение можно найти в «Историях», где также можно публиковать видео, но в таком случае они будут исчезать через 24 часа.
Reels доступен для пользователей из 50 стран и устройств под управлением iOS и Android.
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