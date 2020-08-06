Соцсеть Instagram запустила конкурента TikTok — Reels

Конкурент TikTok от Instagram получил название Reels и с недавнего времени он стал доступен для пользователей, о чем сообщили в компании.

Теперь в социальной сети Instagram тоже можно будет создавать и просматривать короткие видеоролики.

Их длительность не будет превышать 15 сек., а обрабатывать их можно с помощью визуальных эффектов, музыки и других инструментов, предусмотренных в Reels.

Короткие ролики можно выкладывать либо в своей ленте, либо в общих рекомендациях.

Новое дополнение можно найти в «Историях», где также можно публиковать видео, но в таком случае они будут исчезать через 24 часа.

Reels доступен для пользователей из 50 стран и устройств под управлением iOS и Android.