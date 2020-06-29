Один из пользователей портала Rozetked, который представился программистом, заявил о том, что популярная соцсеть TikTok собирает данные пользователей в больших количествах.

Социальную сеть TikTok заподозрили в слежке за пользователями, причем как уверяет мужчина, этот сервис собирает огромное количество информации.

Даже Facebook, Twitter, Instagram и Reddit собирают меньше данных. По словам программиста, TikTok имеет данные об аппаратных параметрах, сети и даже получает информацию о местонахождении пользователей.

Разработчики указанной социальной сети пока никак не отреагировали на сообщение.

Напомним, что владеет соцсетью компания ByteDance, а сам TikTok появился в 2017 году и очень быстро набрал популярность.