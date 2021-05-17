Социальная сеть «ВКонтакте» запустит бесплатные групповые видеозвонки на 2048 участников

В видеозвонках «ВК» одновременно смогут участвовать до 2048 человек.

Новые возможности сервиса начнут работать летом, о чем сообщил технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь.

Анонс групповых видеозвонков с количеством человек свыше 2 тыс. анонсировали на конференции Highload++.

Было сказано, что сервис был полностью пересмотрен и в нем реализовано большое количество нестандартных решений.

Будущие возможности будут полезны для организации развлекательных и образовательных мероприятий, а также организациям с большим количеством сотрудников.

«ВКонтакте» все звонки предоставляются на бесплатной основе, причем в сервисе есть функции, которые другие обычно предоставляют за отдельную плату.