Социальная сеть «ВКонтакте» запустит бесплатные групповые видеозвонки на 2048 участников

Социальная сеть «ВКонтакте» запустит бесплатные групповые видеозвонки на 2048 участников17.05.2021 23:48
В видеозвонках «ВК» одновременно смогут участвовать до 2048 человек.
Новые возможности сервиса начнут работать летом, о чем сообщил технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь.
Анонс групповых видеозвонков с количеством человек свыше 2 тыс. анонсировали на конференции Highload++.
Было сказано, что сервис был полностью пересмотрен и в нем реализовано большое количество нестандартных решений.
Будущие возможности будут полезны для организации развлекательных и образовательных мероприятий, а также организациям с большим количеством сотрудников.
«ВКонтакте» все звонки предоставляются на бесплатной основе, причем в сервисе есть функции, которые другие обычно предоставляют за отдельную плату.
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