Социальная сеть «ВКонтакте» запустила в платежном сервисе VK Pay виртуальную карту VISA

Самая крупная в России социальная сеть запускает виртуальную карту Visa, которую можно подвязать к платежным системам на смартфоне и оплачивать с нее покупки в розничных магазинах.

«ВКонтакте» и ее платежная система VK Pay зарегистрированным пользователям позволяет оформить виртуальную карту Visa.

Преимущество виртуальных карт заключается в их надежности, ведь ее нельзя потерять, а реквизиты карты невозможно подсмотреть.

При этом виртуальная карта имеет все те же преимущества, что и обычная пластиковая.

Помимо виртуальной карты Visa система VK Pay представила бонусную программу с кешбэком 2% на все покупки, совершенные внутри сервиса.

Полученные бонусы клиенты смогут потратить у партнеров, среди которых сервисы Mail.ru Group и AliExpress.