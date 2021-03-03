Социальная сеть «ВКонтакте» запустила в платежном сервисе VK Pay виртуальную карту VISA

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила в платежном сервисе VK Pay виртуальную карту VISA04.03.2021 01:14
Самая крупная в России социальная сеть запускает виртуальную карту Visa, которую можно подвязать к платежным системам на смартфоне и оплачивать с нее покупки в розничных магазинах.
«ВКонтакте» и ее платежная система VK Pay зарегистрированным пользователям позволяет оформить виртуальную карту Visa.
Преимущество виртуальных карт заключается в их надежности, ведь ее нельзя потерять, а реквизиты карты невозможно подсмотреть.
При этом виртуальная карта имеет все те же преимущества, что и обычная пластиковая.
Помимо виртуальной карты Visa система VK Pay представила бонусную программу с кешбэком 2% на все покупки, совершенные внутри сервиса.
Полученные бонусы клиенты смогут потратить у партнеров, среди которых сервисы Mail.ru Group и AliExpress.
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