Социальная сеть «ВКонтакте» запустила исчезающие и тихие сообщения

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила исчезающие и тихие сообщения04.06.2021 23:29
Пользователи сами могут выставить таймер на отображение у получателя сообщения. Также в социальной сети можно отправлять бесшумные сообщения, они будут приходить без звука.
В мессенджере в социальной сети «ВКонтакте» появились новые функции, которые позволят не только очистить чат, но и заинтриговать друзей.
В мессенджере можно отправить исчезающие сообщения, причем самоудаление отправитель может настроить от 15 сек. до 24 часов.
При этом у получателя останется пометка что «Сообщение исчезло»
Тихие сообщения будут полезны, если пользователи переписываются ночью, или отправитель не хочет тревожить получателя.
Все нововведения начнут работать сразу на Android-смартфонах и устройствах от компании Apple.
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