Социальная сеть «ВКонтакте» запустила исчезающие и тихие сообщения

Пользователи сами могут выставить таймер на отображение у получателя сообщения. Также в социальной сети можно отправлять бесшумные сообщения, они будут приходить без звука.

В мессенджере в социальной сети «ВКонтакте» появились новые функции, которые позволят не только очистить чат, но и заинтриговать друзей.

В мессенджере можно отправить исчезающие сообщения, причем самоудаление отправитель может настроить от 15 сек. до 24 часов.

При этом у получателя останется пометка что «Сообщение исчезло»

Тихие сообщения будут полезны, если пользователи переписываются ночью, или отправитель не хочет тревожить получателя.

Все нововведения начнут работать сразу на Android-смартфонах и устройствах от компании Apple.