Социальная сеть «ВКонтакте» запустила автоматический определитель номеров

Новая услуга уже работает на платформах iOS и Android.

Разработчики «ВКонтакте» в своем мобильном приложении запустили бесплатный автоматический определитель номера.

Для его активации нужно перейти в настройки приложения и включить соответствующую опцию.

Как пишет 1nsk, система работает в автоматическом режиме, сервис ведет проверку входящих звонков с неизвестных номеров и сверяет с собственной базой организаций.

Если находится совпадение, то номер на экране телефона подписывается именем организации.

Сервис определения звонков будет постоянно улучшаться. Разработчики также предусмотрели возможность делится обратной связью с разработчиками, и сообщать о номерах, которых пока нет в базе.