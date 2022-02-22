Социальная сеть «ВКонтакте» запустила автоматический определитель номеров

Новая услуга уже работает на платформах iOS и Android.
Разработчики «ВКонтакте» в своем мобильном приложении запустили бесплатный автоматический определитель номера.
Для его активации нужно перейти в настройки приложения и включить соответствующую опцию.
Как пишет 1nsk, система работает в автоматическом режиме, сервис ведет проверку входящих звонков с неизвестных номеров и сверяет с собственной базой организаций.
Если находится совпадение, то номер на экране телефона подписывается именем организации.
Сервис определения звонков будет постоянно улучшаться. Разработчики также предусмотрели возможность делится обратной связью с разработчиками, и сообщать о номерах, которых пока нет в базе.