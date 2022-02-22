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Социальная сеть «ВКонтакте» запустила автоматический определитель номеров

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Новая услуга уже работает на платформах iOS и Android.
Разработчики «ВКонтакте» в своем мобильном приложении запустили бесплатный автоматический определитель номера.

Для его активации нужно перейти в настройки приложения и включить соответствующую опцию.

Как пишет 1nsk, система работает в автоматическом режиме, сервис ведет проверку входящих звонков с неизвестных номеров и сверяет с собственной базой организаций.

Если находится совпадение, то номер на экране телефона подписывается именем организации.

Сервис определения звонков будет постоянно улучшаться. Разработчики также предусмотрели возможность делится обратной связью с разработчиками, и сообщать о номерах, которых пока нет в базе.

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