Социальная сеть «ВКонтакте» представила новый дизайн для ПК

«ВКонтакте» показала новый дизайн для десктопной версии, в которой полностью переработана внешность и появились собственные шрифты.

Новый дизайн самой популярной в России социальной сети у пользователей появится постепенно. Его уже тестирует около 100 тыс. добровольцев, а чтобы присоединится к ним нужно всего лишь включить новый дизайн в настройках профиля.

Помимо нового дизайна «ВКонтакте» появился новый шрифт, разработанный дизайнерами «ВКонтакте» и студии TypeType.