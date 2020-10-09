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Социальная сеть «ВКонтакте» представила новый дизайн для ПК

09.10.2020 22:24

«ВКонтакте» показала новый дизайн для десктопной версии, в которой полностью переработана внешность и появились собственные шрифты.

Новый дизайн самой популярной в России социальной сети у пользователей появится постепенно. Его уже тестирует около 100 тыс. добровольцев, а чтобы присоединится к ним нужно всего лишь включить новый дизайн в настройках профиля.

Помимо нового дизайна «ВКонтакте» появился новый шрифт, разработанный дизайнерами «ВКонтакте» и студии TypeType.

Социальная сеть «ВКонтакте» представила новый дизайн для ПК Социальная сеть «ВКонтакте» представила новый дизайн для ПК

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