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Социальная сеть «ВКонтакте» отключает бесплатное фоновое прослушивание

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Новые правила не понравятся многим пользователям «ВКонтакте».
Разработчики самой популярной в России социальной сети объявили, что с 30 августа нельзя будет бесплатно слушать музыку, так как для этого понадобится подписка.

Новые правила коснутся только фонового прослушивания, при открытом приложении или странице в браузере музыка будет и дальше бесплатной, но с рекламой.

Также было объявлено, что подписка VK Combo снизится до 75 рублей в месяц. Такая цена будет действовать для новых пользователей в течении полугода.

VK Combo позволяет слушать музыку «ВКонтакте» и в приложении Boom, пользоваться всеми сервисами партнеров и просматривать фильмы через видеосервис Wink.

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