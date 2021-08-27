Социальная сеть «ВКонтакте» отключает бесплатное фоновое прослушивание

Новые правила не понравятся многим пользователям «ВКонтакте».

Разработчики самой популярной в России социальной сети объявили, что с 30 августа нельзя будет бесплатно слушать музыку, так как для этого понадобится подписка.

Новые правила коснутся только фонового прослушивания, при открытом приложении или странице в браузере музыка будет и дальше бесплатной, но с рекламой.

Также было объявлено, что подписка VK Combo снизится до 75 рублей в месяц. Такая цена будет действовать для новых пользователей в течении полугода.

VK Combo позволяет слушать музыку «ВКонтакте» и в приложении Boom, пользоваться всеми сервисами партнеров и просматривать фильмы через видеосервис Wink.