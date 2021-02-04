Социальная сеть TikTok стала доступна на телевизорах с Android TV

Создатели TikTok выпустили приложение для Android TV. Пока его официально можно установить только на приставку е Chromecast with Google TV, но позже соцсеть станет доступна и для других приставок и телевизоров.

Стоит отметить, что в прошлом году TikTok стал самым популярным в мире приложением, и чтобы еще расширить аудиторию разработчики решили покорить «умные» телевизоры и приставки для обычных телевизоров.

TikTok для Android TV можно просматривать даже без учетной записи, а при желании подключить свою учетную запись потребуется просканировать QR-код камерой смартфона.

На телевизоре все ролики отображаются в портретном режиме, поэтому будет там будут наблюдаться широкие черные полосы с левой и правой части экрана.