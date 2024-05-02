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Социальная сеть TikTok полностью заработала в России

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Популярное приложение TikTok, которое предлагает короткие видеоролики, теперь полностью доступно для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android в России, сообщил ТАСС. 

Пользователи могут наслаждаться просмотром разнообразных роликов, а также делиться своими собственными видео в этой социальной сети.

В середине апреля Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров выразила предложение Роскомнадзору о возможной блокировке TikTok в России.

Согласно некоторым экспертам, блокировка TikTok может способствовать росту аудитории отечественных социальных сетей на примерно 30 миллионов человек, что соответствует текущему числу пользователей российского сегмента TikTok.

Роскомнадзор уже принял данное обращение и обещал рассмотреть его до 8 мая.

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