Социальная сеть Clubhouse запустит официальное приложение на Android

Разработчики социальной сети Clubhouse выпустили версию для Android, но пока она доступна только в американском магазине Google Play и исключительно по приглашению.

Дебют Clubhouse состоялся еще в прошлом году на iOS. Максимальную популярность соцсеть набрала в 2021 году после того как ее упомянул Илон Маск.

После резкого всплеска Clubhouse аналогичный функционал по общению начали предлагать Facebook и Telegram, а также другие соцсети.

Многие ругали разработчиков Clubhouse за то, что они не создали клиента для самой популярной в мире платформы – Android.

Теперь приложение есть в американском Google Play, но только в качестве бета-версии, и только по приглашению.

Позже платформу начнут распространять в Великобритании, Австралии, Ирландии и Новой Зеландии.