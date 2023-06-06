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Сотрудники Apple случайно выпустили iOS 17 раньше времени

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Накануне была представлена новая версия операционной системы для смартфонов iPhone.
Компания Apple начала распространять тестовую версию iOS 17, которую представили 5 июня на конференции разработчиков WWDC 2023.

На презентации было сказано, что публичная версия iOS 17 станет доступна в следующем месяце, но ее начали распространять на следующий день после официального показа.

Специалисты предполагают, что Apple случайно выпустила iOS 17 для всех желающих. Финальная версия iOS 17 выйдет в сентябре, операционная система дебютирует на iPhone 15.

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