Сотрудник Huawei сообщил, что скоро появится HarmonyOS 3

Сотрудник Huawei сообщил в сообщении в социальной сети, что компания работает над следующей версией своей проприетарной операционной системы. Согласно сообщению, HarmonyOS 3 не за горами, и скоро ожидается открытие.

Согласно отчету ITHome , сотрудник китайского технологического гиганта поделился, что в ближайшее время планируется представить следующее поколение HarmonyOS . Примечательно, что компания планирует провести конференцию разработчиков Huawei 24 октября. Во время этого мероприятия бренд намерен продемонстрировать свою новую HarmonyOS 3.0. Точно так же HarmonyOS 2.0 также была запущена во время конференции разработчиков Huawei в сентябре 2020 года.

С тех пор компания выпустила ряд продуктов, поддерживающих HarmonyOS, включая смартфоны, Интернет вещей и другие интеллектуальные продукты. Одним из последних смартфонов, выпущенных с HarmonyOS, является серия Nova 9. На данный момент компания подтвердила, что количество пользователей, перешедших на ее проприетарную операционную систему, превысило 120 миллионов, и ожидается, что общая база пользователей превысит 300 миллионов к концу этого года. Так что следите за новостями, так как мы расскажем о предстоящем мероприятии HDC 2021 в конце этого месяца.