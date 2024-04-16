miniLED-телевизоры от Сбера вышли на рынок по цене от 13 500 рублей

На рынок вышли первые флагманские телевизоры российского бренда Sber Line S, которые оснащены передовыми miniLED-дисплеями и работают на операционной системе Салют ТВ. Всего в новой линейке представлено более 30 моделей с диагоналями экранов от 32 до 75 дюймов.

Sber стал первым российским брендом, который выпускает телевизоры с использованием технологии miniLED и ОС Салют ТВ. В линейке Sber Line S представлены различные модели с разрешением от HD до UHD и разными типами матриц. Флагманской моделью является 65-дюймовый телевизор на технологии miniLED, который обеспечивает высокое качество изображения благодаря 512 зонам подсветки.

Особенности телевизоров Sber Line S включают высокую яркость и контрастность изображения, плавность движения и отсутствие размытия во время динамических сцен, а также возможность отображения миллиарда цветов и более глубокого черного. Кроме того, усовершенствованные динамики обеспечивают более насыщенный звук с сохранением его чистоты даже на максимальной громкости.

Новая линейка телевизоров Sber Line S также отличается увеличенной оперативной памятью, что повышает производительность и быстродействие устройств. Двухдиапазонный Wi-Fi теперь доступен даже на бюджетных моделях, что обеспечивает более стабильное соединение с интернетом.

Телевизоры Sber Line S работают на операционной системе Салют ТВ, которая предлагает доступ к популярным видеосервисам, возможность установки внешних приложений и голосового управления при помощи ассистента Салют. Кроме того, операционная система была улучшена, в том числе благодаря нейросетевой модели GigaChat, которая генерирует описания фильмов и сериалов в карточках контента.

Цены на телевизоры линейки Sber Line S начинаются от 13 490 рублей. Флагманская модель Sber miniLED с 65-дюймовым дисплеем доступна по цене 149 990 рублей. Часть моделей уже доступна к покупке в официальном интернет-магазине SberDevices, а продажи на маркетплейсах начнутся 17 апреля 2024 года.