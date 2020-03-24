Состоялся релиз VR-игры Half-Life: Alyx

Half-Life: Alyx может изменить игровую индустрию и дать новый толчок для развития VR, так как эта технология в итоге так и не получила дальнейшее развитие.

В Valve надеются, что именно Half-Life: Alyx даст понять в каком направлении двигаться разработчикам.

Half-Life: Alyx не является продолжением. События в игре происходят между первой и второй частью Half-Life.

Поиграть в Half-Life: Alyx могут только владельцы VR шлемов, причем подойдут Valve Index, HTC Vive Pro, Oculus Quest, Oculus Rift S, Samsung HMD Odyssey Plus и другие.

Что касается системных требований, то в компьютере должен быть как минимум Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 5 1600, видеокарта NVIDIA GTX 1060 или AMD RX 580, а в адаптере должно быть 6 ГБ памяти.

Оперативной памяти в игровой системе должно быть не менее 12 ГБ.