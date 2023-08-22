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Состоялся релиз шутера Immortals of Aveum на PC и на PC, PS5 и Xbox Series

Автор На чтение 1 мин Просмотров 45 Опубликовано

21 августа произошел релиз фэнтезийного шутера «Immortals of Aveum» на платформах PC, PS5 и Xbox Series.

Состоялся релиз шутера Immortals of Aveum на PC и на PC, PS5 и Xbox Series

Тем не менее, игра получила преимущественно негативные отзывы на платформе Steam. К моменту написания данной статьи, в разделе отзывов было оставлено всего 20 рецензий. Пользователи отметили, что «Immortals of Aveum» требует высоких системных требований, и многие даже рекомендовали воздержаться от покупки, если у пользователя нет необходимой железа. Игра также была подвергнута критике за отсутствие оптимизации даже на мощных компьютерах. Однако геймплей и графика получили относительно положительную оценку.

Игровые издания также опубликовали свои обзоры. На агрегаторе обзоров OpenCritic игра имеет средний балл 73 из 100. Среди положительных аспектов отмечаются высококачественная графика, динамичная боевая система с обширным выбором заклинаний, продолжительная кампания и амбициозность дебютного проекта Ascendant Studios. В то же время, критики высказывают замечания по технической составляющей игры, затянутым битвам, раздражающим персонажам и неясному миру игры.

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