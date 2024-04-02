Состоялся дебют бюджетного Realme C65 с 50-мегапиксельной камерой

Дебют нового недорого смартфона Realme C65 состоялся во Вьетнаме, причем новинка уже доступна для покупки, а ее стоимость начинается от 13 700 рублей.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G85. В базовой версии устройства установлено 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Второй вариант оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Одной из особенностей этого смартфона является наличие умной боковой кнопки под названием Dynamic Button, которая расположена справа на корпусе.

С ее помощью можно выполнять различные действия, такие как открытие камеры или переключение в беззвучный режим при длительном нажатии.

Экран смартфона realme C65 имеет IPS-панель с разрешением HD+ и диагональю 6,67 дюйма. Частота обновления экрана составляет 90 Гц.

Фронтальная камера с поддержкой распознавания жестов для управления устройством оснащена 8-мегапиксельным модулем, а основная камера имеет разрешение 50 Мп и дополнительный датчик на 2 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, и смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. realme C65 работает на операционной системе realme UI 5.0, основанной на Android 15.

Смартфон realme C65 доступен в двух цветах: черном и фиолетовом.