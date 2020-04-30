Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Ubisoft на своем YouTube-канале опубликовала трейлер, посвященный новой части Assassin’s Creed.

Новая часть франшизы получила название Valhalla, и в ней история посвящена викингу по имени Эйвор.

В Assassin’s Creed Valhalla получат возможность строить селения, заниматься охотой, совершать набеги на другие поселения и крепости, а также заключать союзы.

Assassin’s Creed Valhalla на консоли выйдет в конце года, причем игра сразу будет доступна на Xbox Series X и Sony PlayStation 5, а также игровые приставки текущего поколения.

Еще проект будет доступен в сервисе Google Stadia и на ПК. Сейчас на Assassin’s Creed Valhalla можно оформить предзаказ. Стандартное издание оценивается в 2499 рублей.

Полный комплект сейчас стоит 4 579 рублей.

