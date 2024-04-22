Состоялся анонс мощных и дорогих ноутбуков Mechrevo с жидкостным охлаждением

Китайский производитель Mechrevo представил на внутреннем рынке новые мощные ноутбуки Kuangshi 16 Super и Yanshi 16 Super Supreme, которые оснащены системой жидкостного охлаждения.

Внутри этих ноутбуков установлены процессор Intel Core i9-14900HX и видеокарты GeForce RTX 4080 Laptop (в модели Kuangshi 16 Super) или RTX 4090 Laptop (в модели Yanshi 16 Super Supreme).

Ноутбуки имеют 16-дюймовый экран с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц. Они также поддерживают Wi-Fi 6, разъемы Thunderbolt 4 и HDMI 2.1, а клавиатура оснащена RGB-подсветкой.

Цена на Mechrevo Kuangshi 16 Super с 32 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ составляет около 200 000 рублей, а Yanshi 16 Super Supreme с 64 ГБ оперативной памяти и SSD на 2 ТБ обойдется в 263 000 рублей.