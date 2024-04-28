Состоялся анонс мощного смартфона Realme C65 5G дешевле 12 тыс. рублей

Realme представила новую версию своего смартфона Realme C65, который поддерживает сети 5G и оснащен процессором Dimensity 6300.

Realme C65 5G стал первым смартфоном, использующим процессор Dimensity 6300. Для смартфона доступно 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 2 ТБ с помощью карт microSD.

Смартфон работает на операционной системе Android 14 с фирменной оболочкой Realme UI 5.0 и предлагает два года обновлений ОС и три года обновлений безопасности.

Realme C65 5G оснащен 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1604 × 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Это улучшение по сравнению с 90-герцовым экраном 4G-версии Realme C65.

Устройство также имеет 8-мегапиксельную фронтальную камеру и основную камеру с 50-мегапиксельным датчиком Samsung JN1 и датчиком мерцания. Есть возможность записи видео в формате 1080p на обеих камерах.

Realme C65 5G имеет сканер разблокировки на боковой клавише и оснащен 5000 мАч батареей с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Устройство также имеет защиту от воды и пыли IP54, 3,5-мм аудиовыход и слот для карт памяти microSD.

Смартфон поддерживает управление жестами (Air Gestures) и имеет специальный островок Mini Capsule 2.0 рядом с фронтальной камерой, аналогичный Dynamic Island устройствам Apple. Также в нем имеется функция AI Boost, объединяющая игровые функции Smooth Boost и Game Boost для снижения задержки и повышения частоты кадров в играх.

Realme C65 5G доступен в зеленом (Feather Green) и черном (Glowing Black) цветах. Стоимость модели с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти составляет около $125 (11,5 тыс. рублей), версия с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти стоит около $140, а максимальная конфигурация с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти оценивается примерно в $150.