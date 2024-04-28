Состоялся анонс кнопочного Nokia 220 4G с USB Type-C дешевле 4 тысяч рублей

Компания Nokia представила новый кнопочный телефон Nokia 220 2024 4G, который начнет продаваться с 29 апреля.

Этот телефон будет доступен по цене около 40 долларов и изначально будет выпущен в Китае.

Nokia 220 2024 4G — это кнопочный телефон с поддержкой 4G и возможностью использования двух SIM-карт и режимом ожидания VoLTE.

Он оснащен 2,8-дюймовым экраном IPS, портом USB-C 2.0 и встроенным аккумулятором емкостью 1450 мА·ч.

Телефон поддерживает Bluetooth 5.0 и мобильные платежи Alipay. Он оснащен 64 МБ оперативной памяти и 128 МБ встроенной флеш-памяти, а также включает встроенное FM-радио, Himalaya, Migu Music и другие приложения.