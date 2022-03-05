Состоялась рекордная продажа токенов на CoinList

На прошлой неделе на платформе на CoinList состоялся рекордный токенсейл. В результате за $NYM было получено 30 миллионов долларов США, что говорит о росте спроса на приватность. Период регистрации продажи токенов был открыт всего 5 дней, и за это время состоялось наибольшее количество регистраций.

Для доступа к микснету Nym пользователи могут использовать токены платформы $NYM, а также в рамках децентрализованной экосистемы конфиденциальности Nym запускать микс-узлы. Разработчикам технология Nym mixnet с открытым исходным кодом предоставляет безопасную платформу для создания приложений, которые как на уровне самих приложений, так и в сетевом графике сохраняют анонимность метаданных.

На распродаже CoinList за пять дней зарегистрировались почти 1,2 миллиона человек, для использования сети Nym mixnet зарегистрировались порядка 51 000 участников. Продажа CoinList была рассчитана на пользователей, которые хотели использовать уже существующую сеть Nym mixnet. В связи с этим для 50 000 пользователей, желающих использовать токены $NYM для немедленного доступа к сети, были доступны 1000 $NYM на каждого. Еще около 6000 пользователям в дополнение к почти 2800 пользователям, запускающим узлы в тестнете Sandbox Nym, для запуска узлов микснета было разрешено приобрести 4000 $NYM.

Состоявшаяся продажа токенов $NYM – кульминация деятельности Nym Technologies SA с 2018 года. Специалисты Nym запустили токен $NYM в основной сети до начала продажи токенов. Уже сгенерирован один миллиард токенов $NYM, рассказали разработчики Nym, из них значительная часть будет выпущена как вознаграждение из пула «миксмайнинга» для управляющих микс-узлами людей. Большее вознаграждение принесет микс-узлу предоставление более качественных услуг.