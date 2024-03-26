Состоялась презентация смартфона Poco C61 с дизайном флагманского Xiaomi

Бренд Poco, принадлежащий Xiaomi, представил свой новый доступный смартфон Poco C61.

Это устройство имеет схожий дизайн с более дорогой моделью Xiaomi 14 Ultra, но при этом оно продается по цене, не превышающей 10 тысяч рублей.

Poco C61 можно назвать аналогом смартфона Xiaomi Redmi A3. Его основное отличие заключается в том, что Poco C61 стоит дешевле, но при этом имеет некоторые схожие характеристики. Например, у него установлен 6,71-дюймовый IPS-экран с разрешением 1650х720 пикселей. Дисплей обладает частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 500 нит. Для защиты экрана используется закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3.

Внутри Poco C61 находится бюджетный процессор MediaTek Helio G36, который обеспечивает приемлемую производительность для данного сегмента устройств. Основная камера имеет разрешение 8 Мп и дополняется датчиком разрешением 0,08 Мп. Фронтальная камера предназначена для селфи и имеет разрешение 5 Мп. Аккумулятор вместимостью 5000 мАч обеспечивает достаточное время автономной работы, хотя зарядка устройства происходит сравнительно медленно с мощностью всего 10 Вт.

Poco C61 получил сканера отпечатков пальцев в кнопке блокировки экрана, аудиоразъем и слота для карт microSD. В качестве операционной системы используется Android 14.

На данный момент Poco C61 доступен для покупки только в Индии. Цена на данный смартфон составляет около 7,5 и 8,5 тыс. рупий, что в пересчете составляет 8,4 и 9,5 тыс. рублей соответственно. Для покупки доступны версии 4/64 ГБ и 6/128 ГБ памяти.

Источник: gizmochina