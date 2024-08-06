Состоялась презентация складного смартфона Huawei Nova Flip с ИИ-функциями

Huawei представила свой новый складной смартфон Nova Flip, который отличается квадратным дисплеем, мощной камерой и современным дизайном.

Устройство получило первый в отрасли швейцарский сертификат SGS, подтверждающий надежность: 1,2 миллиона циклов раскрытия и закрытия.

Это стало возможным благодаря инновационному каплевидному шарниру, который обеспечивает практически плоский экран в разложенном виде.

Основной OLED-дисплей имеет диагональ 6,94 дюйма и разрешение 2690 × 1136 пикселей с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Внешний OLED-дисплей размером 2,14 дюйма поддерживает цветовую гамму P3.

Nova Flip оснащен двойной тыльной камерой: 50 МП основная и 8 МП широкоугольная. Селфи-камера с разрешением 32 МП предлагает множество режимов съемки и продвинутые функции обработки изображений с использованием AI.

Смартфон работает на чипсете Kirin 8000. Все версии устройства имеют 12 ГБ оперативной памяти и варианты встроенного накопителя на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Аккумулятор на 4400 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Вес устройства варьируется от 195 до 199 граммов в зависимости от отделки.

Смартфон будет доступен в четырех цветах с операционной системой HarmonyOS 4.2. Также в компании отметили наличие улучшенного голосового помощника Celia.

Складной смартфон уже доступен для заказа в двух конфигурациях по цене от 5288 до 6488 юаней, а это от 63 до 77 тыс. рублей. Официальные продажи планируется начать 9 августа, но для начала они будут запущены в Китае.