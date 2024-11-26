Состоялась презентация серии смартфонов Huawei Mate 70

Пока китайская компания провела презентацию новых устройств на своем рынке, и к сожалению о сроках дебюта глобальных версий не сообщается.

26 ноября 2024 года компания Huawei представила свою новую серию флагманских смартфонов Mate 70, продолжая выпуск устройств в условиях американских санкций и усиливая свои позиции на китайском рынке. Новая линейка включает четыре модели: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ и Mate 70 Ultimate Design.

В этом году Huawei обновила дизайн задней панели, добавив большую камеру, которая заметно выступает. Гигантское кольцо окружает объективы, а сбоку имеет ромбовидную текстуру.

В камере установлен 50-мегапиксельный сенсор, который включает 48-мегапиксельный телеобъектив и 40-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Устройства поддерживают видеосъёмку в 4K, ночной режим и переменную диафрагму, а также используют систему обработки изображений XMAGE для улучшения качества снимков.

В модели Mate 70 Pro установлен 6,9-дюймовый OLED-экран с закруглёнными краями и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. У него три фронтальных отверстия для селфи-камеры и 3D-датчики для разблокировки по лицу и жестам. Стандартная модель Mate 70 имеет 6,7-дюймовый экран с одним отверстием и плоской рамкой.

Mate 70 Pro также оснащён аккумулятором ёмкостью 5700 мАч, что больше, чем у предыдущей линейки с 5000 мАч, и поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт. Все устройства работают на новой операционной системе HarmonyOS NEXT, которая предлагает улучшенный интерфейс и новые анимации. Также улучшен игровой движок Ark, что повышает производительность.

Смартфоны Mate 70 включают функции генеративного искусственного интеллекта и технологии Large Language Model для голосового помощника. Искусственный интеллект также применяется для генерации изображений и редактирования видео.

В прошлом году Huawei вернулась к стратегии выпуска двух флагманских моделей с серией Mate 60, которая стала популярной в Китае.

Новая серия также вызвала интерес среди покупателей. Эти телефоны уже доступны в продаже в Китае, но информация о международном релизе пока не объявлена.