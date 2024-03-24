Состоялась презентация Realme 12X с Dimensity 6100 + и АКБ на 5000 мАч за $200

Realme недавно провела презентацию смартфона Realme 12X, который является частью серии Realme 12.

Этот смартфон оснащен 6,67-дюймовым ЖК-экраном с частотой обновления 120 Гц. Realme 12X имеет тонкий корпус с толщиной всего 7,89 мм и легкий вес 190 грамм.

С точки зрения производительности, устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 6100 + и имеет 12 ГБ оперативной памяти, что позволяет выполнять несколько задач одновременно.

Операционная система Realme UI 5.0, основанная на Android 14, обеспечивает свежий и отзывчивый пользовательский интерфейс. А благодаря емкости батареи 5000 мАч и быстрой зарядке мощностью 15 Вт, смартфон обеспечивает достаточное время работы и быструю зарядку.

Что касается камер, то смартфон оснащен 50-мегапиксельной основной камерой сзади и 8-мегапиксельной селфи-камерой спереди.

Realme 12X также имеет сертификацию IP54, что означает его защиту от брызг и пыли. Боковой сканер отпечатков пальцев облегчает и ускоряет разблокировку устройства.

Для покупки будут доступны две версии хранилища: 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ.

Цена варианта с 256 ГБ хранилища составляет около 200 долларов, а вариант с 512 ГБ обойдется в 220 долларов.