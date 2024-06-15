Состоялась неофициальная презентация Samsung Galaxy Z Fold6

Инсайдерам удалось раскрыть подробности о технических характеристиках и изменениях, которые произойдут в новом Samsung Galaxy Z Fold6.

Этот аппарат будет скоро представлен официально, но уже до дебюта были опубликованы практически все подробности.

Согласно утечке от инсайдеров, устройство будет оснащено основным дисплеем Dynamic AMOLED 2X размером 7,6 дюйма и разрешением 2160×1856 пикселей.

Кроме того, имеется внешний дисплей размером 6,3 дюйма с разрешением 986×2376 пикселей. Оба дисплея поддерживают частоту обновления 120 Гц, отображение 16 миллионов цветов и совместимы со стилусом S-Pen.

В основе Galaxy Z Fold6 будет лежать процессор Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой 3,39 ГГц. Устройство будет иметь 12 ГБ оперативной памяти (LPDDR5X) и варианты постоянной памяти на 256/512 ГБ или 1 ТБ. За питание смартфона отвечает аккумулятор емкостью 4400 мАч, так же как и в предыдущей модели.

Тыльная камера состоит из основного сенсора на 50 Мп, сверхширокоугольного сенсора на 12 Мп с углом обзора 120 градусов и телеобъектива на 10 Мп. Камера поддерживает 3-кратный оптический зум и 30-кратное цифровое увеличение.

Дополнительные функции камеры включают автофокус, оптическую стабилизацию изображения (OIS), возможность записи видео в формате 8K (30 кадров в секунду), замедленное 4K-видео (120 кадров в секунду) и замедленное 1080p (240 кадров в секунду). Фронтальные камеры имеют разрешение 10 и 4 Мп.

Смартфон Galaxy Z Fold6 имеет два слота для nano SIM, порт USB Type-C, сканер отпечатков пальцев на боковой стороне, поддержку 5G в 18 диапазонах, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

В сложенном состоянии размеры устройства составляют 153,5 x 68,1 x 12,1 мм, а в разложенном — 153,5 x 132,6 x 5,6 мм. Весит он 239 граммов. Доступны три цветовых варианта: темно-синий, серый и розовый.

Стоимость Galaxy Z Fold6, согласно утечкам, будет составлять 1899 долларов за версию с 256 ГБ, 2019 долларов за версию с 512 ГБ и 2259 долларов за версию с 1 ТБ памяти.