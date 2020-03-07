Составлен топ-5 лучших смартфонов до 20 тысяч рублей

Эксперты в России составили рейтинг смартфонов, которые будут лучшими на рынке в ценовой категории до 20 тысяч рублей.

Эксперты «Российской газеты» уверены, что аппарат в такой ценовой категории будет идеальным подарком.

К тому же такие смартфоны обычно имеют уже NFC, минимум 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ, батарея более чем на 3 400 мАч, а также неплохие камеры.

Так, одним из лучших смартфонов в списке стоимостью до 20 тыс. рублей оказался Honor 10i, официальная стоимость которого по состоянию на март составляет 12 990 рублей.

Самый продаваемый на российском рынке Samsung Galaxy A50 также оказался в списке лучших, но его стоимость уже составляет 18 тыс. рублей.

Еще рекомендуют присмотреться к модели Vivo V17, которая со скидкой предлагается почти за 20 тыс. рублей.

Хит продаж — Redmi Note 8 Pro оказался на четвертом месте в топ-5 лучших смартфонов до 20 тыс. рублей. Его в магазинах продают по цене от 17 тыс. рублей.

Ну и замыкает рейтинг Vivo V15, предлагаемый в магазинах за 18 000 рублей.