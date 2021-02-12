Составлен список видов приложений, которые нужно удалять со смартфона

Сейчас смартфоны уже «с коробки» имеют большое количество функций, и пользователю при настройке нужно только установить необходимые для него программы, среди которых может быть пара игр, мессенджеры, социальные сети и различные сервисы.

При этом некоторые до сих пор ставят программы, которые способны навредить пользователю.

Среди таких определители номера вроде GetContact и Truecaller. Эти приложения полностью копируют телефонную книгу пользователя и отправляют ее на удаленные серверы.

Через них она определяет имя звонящего, даже если он не записан в телефонную книгу.

Не стоит устанавливать и программы для экономии заряда батареи, ведь все современные смартфоны уже имеют такую встроенную функцию.

К тому же приложения, которые якобы должны экономить заряд аккумулятора, генерируют лишний трафик для показа рекламы, тем самым расходуя заряд аккумулятора.

По такому же принципу работают разные очистители памяти, которые очищают на некоторое время оперативную память.

Все современные смартфоны еще способны сканировать QR-коды и документы, поэтому приложения с таким функционалом можно не ставить.

Бесполезным еще считается приложение «Фонарик», а те версии приложения, которые требуют доступ к SMS и телефонной книге вовсе являются опасными.