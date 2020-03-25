Составлен рейтинг самых популярных игр для Android и iOS устройств

Составлен рейтинг самых популярных игр для Android и iOS устройств25.03.2020 23:59
В феврале самой популярной игрой в мире для мобильных платформ стала PUBG, которая заняла первые места на Android и iOS устройствах.
Исследование по популярным играм для смартфонов проводила группа SensorTower. Согласно их данным PUBG в феврале принесла 191 миллион долларов, а это оказалось в пять раз больше, чем годом ранее.
Самая большая доля прибыли пришла из Китая. Доля прибыли от игроков этой страны составила 71%, а еще 7,3% добавили пользователи из США.
Второе место по доходам у Honor of Kings, разработчики которой заработали 121 млн долларов.
Третье место у Monster Strike, а эта игра стала самой доходной в магазине Google Play.
Среди самых популярных игр еще оказались Candy Crush Saga и Pokemon Go.
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