Составлен рейтинг самых популярных игр для Android и iOS устройств

В феврале самой популярной игрой в мире для мобильных платформ стала PUBG, которая заняла первые места на Android и iOS устройствах.

Исследование по популярным играм для смартфонов проводила группа SensorTower. Согласно их данным PUBG в феврале принесла 191 миллион долларов, а это оказалось в пять раз больше, чем годом ранее.

Самая большая доля прибыли пришла из Китая. Доля прибыли от игроков этой страны составила 71%, а еще 7,3% добавили пользователи из США.

Второе место по доходам у Honor of Kings, разработчики которой заработали 121 млн долларов.

Третье место у Monster Strike, а эта игра стала самой доходной в магазине Google Play.

Среди самых популярных игр еще оказались Candy Crush Saga и Pokemon Go.