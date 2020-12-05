Составили рейтинг смартфонов, которые реже всего зависают и тормозят

При выборе нового смартфона многие смотрят на производительность устройства, но порой еще нужно обращать внимание на саму работу аппарата, так как она еще зависит не только от «железа», но также от оптимизации программного обеспечения.

Разработчики бенчмарка Master Lu составили новый рейтинг смартфонов, которые реже всего зависают и тормозят.

В новом топе оказались даже бюджетные модели, от которых точно не ожидаешь плавности и стабильности.

Первые места у дорогих устройств OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition и Samsung Galaxy W21 5G.

В основе этих аппаратов лежит топовый процессор Snapdragon 865, который в данный момент является самым производительным и инновационным.

Далее в рейтинге расположились Redmi Note 9 Pro 5G и Redmi Note 9 5G. Мало того, что эти смартфоны относятся к средней ценовой категории, так у них еще и не самые мощные чипы под названием Snapdragon 750G и и MediaTek Dimensity 800U 5G соответственно.

В рейтинг от бенчмарка Master Lu еще попали модели Huawei Nova 8 SE High Edition, Vivo S7e, Oppo Reno4 Mo Salah, Huawei Nova 8 SE Standard Edition, Oppo K7x и Redmi Note9 4G.

Стоит обратить внимание, что все модели за исключением Samsung Galaxy W21 5G разработаны китайскими компаниями, и большинство из них стоят не более 500 долларов.