Составили рейтинг смартфонов, которые реже всего зависают и тормозят

Меню
Поиск

USD/RUB: 74.25 EUR/RUB: 90.26 BTC/USD: 8756.9

6 : воскресенье

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Статьи

Обзоры рынков

Составили рейтинг смартфонов, которые реже всего зависают и тормозят

05.12.2020 22:08

При выборе нового смартфона многие смотрят на производительность устройства, но порой еще нужно обращать внимание на саму работу аппарата, так как она еще зависит не только от «железа», но также от оптимизации программного обеспечения.

Разработчики бенчмарка Master Lu составили новый рейтинг смартфонов, которые реже всего зависают и тормозят.

В новом топе оказались даже бюджетные модели, от которых точно не ожидаешь плавности и стабильности.

Первые места у дорогих устройств OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition и Samsung Galaxy W21 5G.

В основе этих аппаратов лежит топовый процессор Snapdragon 865, который в данный момент является самым производительным и инновационным.

Далее в рейтинге расположились Redmi Note 9 Pro 5G и Redmi Note 9 5G. Мало того, что эти смартфоны относятся к средней ценовой категории, так у них еще и не самые мощные чипы под названием Snapdragon 750G и и MediaTek Dimensity 800U 5G соответственно.

В рейтинг от бенчмарка Master Lu еще попали модели Huawei Nova 8 SE High Edition, Vivo S7e, Oppo Reno4 Mo Salah, Huawei Nova 8 SE Standard Edition, Oppo K7x и Redmi Note9 4G.

Стоит обратить внимание, что все модели за исключением Samsung Galaxy W21 5G разработаны китайскими компаниями, и большинство из них стоят не более 500 долларов.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги