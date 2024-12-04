Сообщения в смартфоне с криком на площади сравнила Касперская

В России увеличивается интернет-мошенничество и продолжаются утечки данных. Наталья Касперская, глава компании InfoWatch, в интервью ТАСС рассказала, что около 80% телефонных мошенничеств происходит из Украины, где работают специализированные колл-центры.

Она отметила, что деньги, полученные от жертв, быстро переводятся в криптовалюту и уводятся за границу.

Касперская также упомянула, что банки советуют гражданам подумать перед взятием кредита, чтобы снизить риск быстрого перевода денег мошенникам. Несмотря на это, многие люди продолжают попадаться на уловки злоумышленников.

Эксперт указала, что смартфоны не являются личными устройствами, так как производители имеют доступ к данным пользователей.

Она предостерегла, что общение в мессенджерах не должно быть таким же открытым, как в реальной жизни, и напомнила о рисках пересылки чувствительной информации. По ее словам, писать сообщения это то же самое, что кричать на площади.

Касперская подчеркнула, что ни одна информационная технология не гарантирует абсолютную безопасность. В то же время в России есть сильные антивирусы и системы защиты, однако отечественные разработки не могут полностью защитить от технологий иностранного производства.