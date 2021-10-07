Сообщается, что умный холодильник Amazon находится в разработке

Есть признаки того, что Amazon может работать над умным холодильником, исходя из некоторых надежных источников. Сообщается, что внутренний проект носит кодовое название Project Pulse и разрабатывается, чтобы помочь пользователям отслеживать свои запасы и покупательские привычки. Это поможет предсказать, чего хочет человек, исходя из его привычек и предпочтений, и получить товар. Project Pulse также поможет отслеживать сроки годности, делать умные предложения по рецептам на основе того, что есть в холодильнике, и легко взаимодействовать с магазином Amazon Fresh или Whole Foods.

Предполагается, что проекту холодильников Amazon не менее двух лет, хотя нет уверенности в том, станет ли холодильник Amazon коммерческим продуктом. Также возможно, что компания может сотрудничать с другими производителями для поставки продукта, если она действительно предназначена для этого.

Умный холодильник Amazon, если он станет реальностью, легко впишется в экосистему умного дома Amazon. Это обеспечит большее количество вещей, которые можно было бы сделать с помощью системы умного дома. Однако Amazon не будет первой технологической компанией, которая углубится в умные холодильники — LG и Samsung занимают прочную нишу в этой области. Однако ключевой функциональностью Amazon, которая может продемонстрировать холодильник, является возможная сетевая функциональность, которая будет доступна с таким устройством. Сеть продуктовых магазинов Amazon и использование компьютерного зрения для идентификации товаров в магазине будет осуществляться в магазинах Amazon Go.

На данный момент история остается спекулятивной, и Amazon категорически опровергает ее подлинность. Однако еще неизвестно, появится ли умный холодильник Amazon в будущем. Amazon несколько раз показывал, что иногда он процветает за счет неизвестности и неопределенности.