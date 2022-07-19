Сообщается, что у Apple iPhone 14 Max проблемы с цепочкой поставок

Apple недавно начала пробное производство новой серии iPhone 14, а массовое производство планируется начать в следующем месяце. Однако некоторые аналитики считают перспективы мрачными. Поскольку производство заявленной, но необоснованной модели iPhone 14 Max, как теперь говорят, отстает от графика, грядущий iPhone может даже не избежать нехватки материалов из-за растущей глобальной инфляции.

По слухам , у iPhone 14 будет четыре разных варианта, как и у iPhone 13. Однако похоже, что будет две крупногабаритные модели вместо одной, а именно iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max, что усложнит безопасность компонентов, чем в предыдущие годы. По словам известного эксперта по поставкам дисплеев Росса Янга, это требование является причиной того, что производство отстает от графика.

Янг недавно сообщил в твите (доступном только для супер подписчиков), что поставки панели дисплея iPhone 14 Max «все еще задерживаются до августа», в то время как версии Pro не затронуты. Янг сообщает, что уровень запаса более чем в три раза больше, чем на обычных телефонах Max, и эти дисплеи находятся в хорошем состоянии.

Примечательно, что стандартный iPhone 14 Max замедляет работу, потому что у него другой дисплей, чем у модели Pro. Apple ProMotion, технология регулируемой частоты обновления, используется в моделях Pro. Это указывает на то, что iPhone 14 Pro Max будет иметь адаптивную частоту обновления 120 Гц, в то время как обычный Max останется на уровне 60 Гц. Однако официальной задержки для iPhone 14 Max нет.

Apple, безусловно, пережила несколько взлетов и падений на пути создания iPhone следующего поколения. Отныне кажется, что технологическому гиганту пришлось внести некоторые коррективы, чтобы уложиться в срок. Еще в мае, когда Apple решила использовать более дорогую фронтальную камеру, чем на предыдущих смартфонах, сообщалось, что компания испытывает проблемы с цепочкой поставок.

Сообщается, что причиной Apple для производства двух широкоформатных вариантов (Max и Pro Max) является увеличение международных продаж в таких странах, как Китай, где смартфоны с большим экраном, как правило, доминируют на рынке.