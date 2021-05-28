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Сообщается, что Tesla борется за поставку автомобильных микросхем

28.05.2021 12:00

Сообщается, что Tesla обращается к поставщикам микросхем на Тайване, в Корее и США, стремясь обеспечить стабильные поставки автомобильных микросхем с предоплатой, согласно источникам в отрасли.

По словам источников, Tesla может быть сложно добиться значительных результатов, учитывая, что производители ИТ и автомобильных цепочек поставок конкурируют за литейные мощности с четвертого квартала 2020 года.

Сообщается, что Tesla борется за поставку автомобильных микросхем

В первом квартале 2021 года появились сообщения о том, что Tesla уже накопила достаточно деталей IC для своего целевого производства 500 000 электромобилей.

Однако в последнее время появились предположения, что компании не хватает полупроводниковых деталей, и она даже признала, что чувствует затруднения.

По словам источников, недавнее решение компании удалить радарные датчики миллиметрового диапазона со своих электромобилей подчеркивает нехватку компонентов ИС.

В некоторых сообщениях даже утверждалось, что Telsa не исключает возможности покупки литейных домов в качестве альтернативы. Источники заявили, что такие усилия сомнительны с точки зрения технологических и геополитических соображений.

Источник — astera.ru.

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