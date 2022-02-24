Сообщается, что серия Apple iPhone 15 будет оснащена модемными чипами 5G собственной разработки компании

Apple использует собственные чипы серии A для iPhone и iPad, а недавно компания также начала производить собственные чипы Apple Silicon на базе ARM для питания устройств Mac. Теперь технологический гигант из Купертино готовится к выпуску собственных чипов 5G.

Если верить последнему отчету, Apple планирует заменить модемные чипы Qualcomm 5G в моделях серии iPhone 15 следующего года собственными модемными чипами 5G. Также сообщается, что компания уже ведет переговоры с поставщиками, которые помогут в производстве чипов.

В отчете DigiTimes утверждается, что Apple начала переговоры с двумя ключевыми поставщиками — Advanced Semiconductor Engineering (ASE) и Siliconware Precision Industries (SPIL) о том, чтобы они упаковали свои первые модемные чипы 5G .

Но переезд не внезапный. Фактически, технологический гигант уже несколько лет работает за кулисами над созданием собственных сотовых чипов, которые заменят чипы от Qualcomm и Intel в моделях iPhone.

Помимо лучшей интеграции и контроля над функциями, еще одним важным преимуществом Apple в отказе от Qualcomm и Intel в пользу собственных модемных чипов 5G является то, что компании не придется платить лицензионные отчисления при использовании своих собственных чипов.

Apple имеет хороший послужной список, когда дело доходит до разработки чипов — от SoC серии A для моделей iPhone и iPad до чипов серии M для устройств на базе Mac . Но еще предстоит увидеть, как окажутся сотовые чипы компании, учитывая, что они усложнили радиосвязь.