Сообщается, что Samsung W22 5G разделит дизайн с Galaxy Z Fold 3

Есть признаки того, что грядущий Samsung W22 5G только для Китая — это Galaxy Z Fold 3. В недавно опубликованном онлайн-отчете подчеркивается, что Z Fold3 и W22 5G (SM-W2022) будут идентичны во многих областях с небольшими изменениями в дизайне.

Шаг Samsung в отношении своей китайской версии Galaxy Z Fold3 следует за видимой тенденцией производителя в последние годы в названии альтернативных моделей для своих предложений в Китае. С 2019 года Samsung представила в Китае Galaxy Fold и Z Fold2 как Galaxy W20 и W21. О W22 мало что известно, но известно, что он будет иметь один черный цвет и 512 ГБ встроенной памяти.

Ожидается, что Samsung Galaxy Z Fold3 станет официальным в августе 2021 года, и маловероятно, что W22 5G будет представлен раньше этого времени. Пока мало что известно о возможной цене W22 5G, поскольку то, что там есть, основано на предположениях. Тем не менее, мы можем быть уверены, что W22 будет стоить более 20000 юаней (~ 3000 долларов США), что составляет сумму, которую W21 был продан в Китае.

Samsung еще не сделала публичных заявлений, опровергающих или подтверждающих эту новость, что еще больше подогревает спекуляции. Однако в ближайшие недели будет установлена ​​достоверность отчетов о Samsung Galaxy W22.

Источник — Astera.