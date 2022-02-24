Компания Samsung теряет бизнес из-за производства процессоров Qualcomm Snapdragon

Samsung получила заказ на производство Snapdragon 8 Gen 1 по 4-нм технологическому процессу. Для корейского производителя получение такого заказа это большая победа.

Но как оказалось, компания не справляется во своими обязанностями перед Qualcomm.

Источник пишет, что Samsung столкнулась с большим количеством проблем при производстве Snapdragon 8 Gen 1.

Так, процент выхода качественной продукции оказался очень низким – 35%. Это значит, что из 100 выпущенных чипов только 35 допускается для использования в смартфонах.

Еще источник пишет, что Qualcomm сейчас ведет приговоры с TSMC, чтобы перенести производство Snapdragon 8 Gen 1 на их линию, так как у тайваньской компании процент выхода качественной продукции составляет 70%.

Nvidia тоже намерена перенести производство 7-нм графического ускорителя от Samsung к TSMC.