Сообщается, что Samsung может вернуться на российский рынок

Учитывая нынешний политический климат в Европе, мы все можем согласиться с тем, что есть более серьезные проблемы, чем выпуск новых смартфонов. Еще одним менее обсуждаемым аспектом политических последствий является усиление изоляции России от технологического мира. С уходом Apple с российского рынка iPhone 14 вряд ли официально дебютирует там в ближайшее время. Конечно, были доступны некоторые обходные пути — всегда найдутся желающие купить iPhone, даже во время СВО.

Так, согласно статье CNN, многим российским ритейлерам удалось закупить iPhone 14, несмотря на уход Apple. Они стоят дорого, но тем не менее доступны. С Samsung решение, вероятно, будет еще проще. Согласно статье Reuters, ожидается, что корейский технологический гигант вернется на российский рынок всего через шесть месяцев после своего первоначального ухода. Первоначальное заявление исходит от популярного российского новостного агентства. Как сообщается, цитируемый источник утверждает, что Samsung может возобновить продажи уже в октябре 2022 года. Samsung пока не комментирует этот вопрос.