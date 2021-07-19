Nord N10 — одно из флагманских предложений OnePlus среднего класса, выпущенных в прошлом году. Устройство поставлялось с операционной системой Android 10 «из коробки». При запуске Oneplus указал, что устройство получит одно обновление ОС, и это будет Android 11.

Похоже, что Nord N10 5G начал получать обновление Android 11. Считается, что обновления ОС в США производятся поэтапно, хотя OnePlus не сделала подробного официального заявления на этот счет. Пользователь Nord N10 5G сообщил об обновлении на своем устройстве несколько дней назад. Вполне возможно, что абоненты T-Mobile в США первыми получат обновления программного обеспечения. T-Mobile является вторым по величине поставщиком услуг беспроводной связи в США и может иметь значительную клиентскую базу Nord N10.

Претензии к T-Mobile могут быть спекуляциями, поскольку нет возможности проверить их. План развертывания обновлений Android 11 в масштабах США не виден, и выпуск партиями может быть наиболее вероятным.

Хотя для OnePlus Nord N10 5G указано только одно обновление ОС, для устройства доступно несколько исправлений безопасности и исправлений ошибок. Таким образом, пользователям Nord N10 5G гарантируется более широкая программная поддержка своих устройств.

Источник — Astera.