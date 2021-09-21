Сообщается, что Google разрабатывает второй складной телефон Pixel под кодовым названием Jumbojack

Google, похоже, стремится присоединиться к эксклюзивному классу производителей складных смартфонов с недавними утечками, связанными с двумя складными смартфонами, которые находятся в разработке. Типстер Эван Бласс ранее намекнул, что Google может выпустить складной телефон до конца года. Складное устройство получило кодовое название Passport.

Авторитетные внутренние источники также показали, что Google действительно находится на стадии разработки второго складного смартфона Pixel под кодовым названием Jumbojack. В новостях по-прежнему есть несколько пробелов, но некоторые детали, которые можно выделить, указывают на дизайн с двумя экранами, который сочетает в себе меньший внешний экран с большим внутренним складным экраном, который очень похож на складные смартфоны Samsung.

Большой дисплей на панели деактивируется, когда смартфон складывается, и кодовое имя, согласно источникам, может означать, что устройство будет иметь шаблон складывания, как у Samsung Galaxy Z Flip. Эта информация не кажется окончательной и, следовательно, может быть ненадежной. Размер экрана этого находящегося в разработке смартфона пока неизвестен.

Нет никаких указаний на то, когда состоится запуск нового Google. Также возможно, что у Google нет никаких планов по коммерческому выпуску Jumbojack, на который Google ссылался в версии Android 12 под названием Android 12.1. Это вполне может быть внутреннее руководство или прототип, который поможет Google разработать складные функции в будущей ОС Android для улучшения многозадачности. Эта история, похоже, постоянно развивается, и мы обязательно будем держать вас в курсе дальнейших событий.