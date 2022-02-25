Сообщается, что гарнитура Apple AR будет оснащена дисплеем Micro OLED и процессором M1

Ходят слухи, что Apple работает над своим первым AR-устройством, и, как сообщается, технологический гигант также разрабатывает операционную систему для такого продукта.

Теперь в сети появился новый отчет, в котором утверждается, что будущая гарнитура Apple VR будет оснащена процессором Apple Silicon M1 . Далее также добавляется, что устройство будет иметь дисплей micro OLED.

Источники, осведомленные о развитии цепочки поставок , сообщили , что Apple приступает ко второму раунду предварительных испытаний гарнитуры AR.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо заявил, что гигант из Купертино выпустит гарнитуру «с тем же уровнем вычислительной мощности, что и у Mac », а дизайн чипа является основным отличием гарнитуры AR от других брендов.

Хотя дата запуска гарнитуры Apple AR в настоящее время неизвестна, в сообщениях указывается, что устройство может стать официальным где-то в четвертом квартале этого года.

Южнокорейский технологический гигант Samsung также работает над своей первой гарнитурой AR, и, как сообщается, компания сформировала целевую группу, которая сосредоточена на сотрудничестве с Microsoft для разработки новых гарнитур AR.

Говорят, что AR-гарнитура Samsung использует технологию голограммы и разрабатывалась в течение длительного периода Институтом передовых технологий Samsung. Говорят, что он основан на процессоре Exynos и будет использовать Android от Google в качестве операционной системы.