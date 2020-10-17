Sony заявляет, что PS5 не будет активно отслеживать и слушать ваш голосовой чат.

Sony опубликовала новые подробности о записи голосовых чатов на PlayStation 5 после того, как в начале этой недели компания, казалось, застала врасплох, когда она выпустила последнее обновление системного программного обеспечения PlayStation 4, и пользователи неожиданно узнали об этой функции.

«Мы не сообщили об этой функции и не объяснили, почему мы ее представляем, и приносим свои извинения», — заявила Кэтрин Йенсен, вице-президент Sony Interactive Entertainment по глобальному потребительскому опыту, в блоге PlayStation в пятницу днем.

После выпуска в среду системного программного обеспечения PS4 версии 8.00 игроки начали видеть на консоли уведомление и сообщение о функции группового чата. В записке, озаглавленной «О безопасности вечеринок», говорилось: «Помните, что голосовые чаты в группах могут быть записаны и отправлены нам другими пользователями. Участвуя в голосовых чатах, вы соглашаетесь на запись вашего голоса ». В сообщении также отмечалось: «Эти записи будут использоваться PlayStation Safety только в целях безопасности и модерации».

Позднее Sony обновила сообщение в блоге PlayStation о прошивке версии 8.00, отметив сообщение и уведомление «О безопасности вечеринки», объяснив, что функция записи будет доступна исключительно на PS5, когда консоль выйдет 12 ноября. В обновлении также говорится, что эта функция позволит пользователям отправлять записи в Sony для модерации. Но весь эпизод вызвал удивление у сообщества PlayStation, особенно в отношении проблем с конфиденциальностью, что заставило Sony опубликовать дополнительные подробности в пятницу.

Все пользователи PlayStation могут отправлять отчеты о жестоких игроках, с которыми они сталкиваются в Интернете, но только пользователи PS5 будут иметь возможность отправлять клип голосового чата вместе с отчетом. Дженсен пояснил, что пользователи PS5 и пользователи PS4 смогут общаться вместе, что потребовало уведомления об обновлении прошивки PS4 в среду для функции, которую Sony, очевидно, намеревалась объяснить позже.

«Если игроку PS5 необходимо отправить отчет о домогательствах, он сможет включить в свой отчет до 40 секунд голосового чата — 20 секунд основного разговора с другим игроком плюс дополнительные 10 секунд до и после выбора разговора, — сказал Дженсен. «Игроку будут доступны только последние пять минут голосового чата для использования этой функции отчета».

На PS5 запись включена по умолчанию, и пользователи не смогут ее отключить.

«Не будет возможности отказаться от этой функции записи голосового чата, потому что мы хотим, чтобы все пользователи чувствовали себя в безопасности, играя с другими в сети, а не только те, кто решил включить ее», — сказал Дженсен. Однако Дженсен подчеркнул, что «эта функция никогда не будет активно отслеживать или прослушивать ваши разговоры». Вместо этого возможность записи зарезервирована только для записи звука, сопровождающего сообщения о жестоком обращении или преследовании.

Похоже, PS5 будет поддерживать текущую запись последних пяти минут чата, но только пользователь может инициировать процесс отправки звука в Sony. Что остается неясным, так это то, применяется ли функция записи для всего голосового чата, включая внутриигровой чат, или ограничивается только групповым чатом. (Если игроки слышат оскорбления или оскорбления в Интернете, это, как правило, исходит от случайных людей, с которыми они участвуют в многопользовательском матче, а не от человека, которого они пригласили в групповой чат.) Мы попросили Sony дать разъяснения, и мы Я буду обновлять эту статью любой полученной информацией.

Пользователи PS5 смогут отправлять эти отчеты прямо с консоли. Они отправятся в отдел потребительского опыта PlayStation, где модераторы рассмотрят жалобу, прослушают запись и при необходимости примут меры.

Кодекс поведения сообщества PlayStation запрещает разжигание ненависти, будь то использование или продвижение; угрозы, запугивание, преследование или преследование кого-либо; побуждение кого-либо причинить вред себе или кому-либо; или быть «вульгарным или оскорбительным» среди других правил.

Но поведение, заслуживающее санкции, по сравнению с тем, которое может быть просто резким или безвкусным, не всегда будет очевидным. «Некоторые представленные отчеты недействительны, и наша команда воспользуется этим как возможностью для предоставления рекомендаций и обучения», — сказал Дженсен.