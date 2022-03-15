Sony заявляет, что Android 12 для Xperia 10 II и 10 III скоро появится

Обновление Android 12 уже коснулось Sony Xperia 5 III и Xperia 1 III , и теперь компания переключает свое внимание на телефоны среднего класса. Его последний пост в Instagram предполагает, что последняя версия ОС Google появится на Xperia 10 II и 10 III «очень скоро».

Ранее в этом месяце Sony выпустила стабильное обновление Android 12 для своего флагмана Xperia 5 II с 2020 года, поэтому мы можем увидеть, что оно появится и для среднего класса в марте.

Примечательно, что Xperia 10 II — бюджетный телефон двухлетней давности, поэтому получение Android 12 после запуска с Android 10 достойно восхищения. А вот о Xperia 10 III Lite ни слова.