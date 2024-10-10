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Sony запустила продажу восстановленных консолей по цене от 350 долларов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

В сентябре Sony объявила о начале продаж восстановленных консолей PlayStation 5, доступных как с дисководом, так и в цифровом формате, выпущенных в 2020 году. Эти устройства теперь можно приобрести на официальном сайте компании.

Восстановленная PlayStation 5 с дисководом стоит $400 (38 800 руб.), а цифровая версия — $350 (34 000 руб.). На обе консоли предоставляется годовая гарантия.

Sony отмечает, что сертифицированные восстановленные устройства могут иметь небольшие косметические дефекты.

Чтобы отличить восстановленную консоль, достаточно обратить внимание на коробку: на ней изменено изображение и добавлена соответствующая подпись.

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