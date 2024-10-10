Sony запустила продажу восстановленных консолей по цене от 350 долларов

В сентябре Sony объявила о начале продаж восстановленных консолей PlayStation 5, доступных как с дисководом, так и в цифровом формате, выпущенных в 2020 году. Эти устройства теперь можно приобрести на официальном сайте компании.

Восстановленная PlayStation 5 с дисководом стоит $400 (38 800 руб.), а цифровая версия — $350 (34 000 руб.). На обе консоли предоставляется годовая гарантия.

Sony отмечает, что сертифицированные восстановленные устройства могут иметь небольшие косметические дефекты.

Чтобы отличить восстановленную консоль, достаточно обратить внимание на коробку: на ней изменено изображение и добавлена соответствующая подпись.