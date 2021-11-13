Sony Xperia 5 III теперь доступен в Softbank за 1207 долларов в Японии

В прошлом месяце Sony представила компактный флагман Sony Xperia 5 III в Китае. Сегодня устройство стало официальным в родной стране — Японии. Основными особенностями смартфона являются компактный 6,1-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 888 и система с тремя камерами.

Sony Xperia 5 III стоит 137 520 иен (~ 1207 долларов) и доступен в вариантах цвета Frost Black, Frost Silver и Green. Смартфон указан на официальных сайтах Softbank и Sony .

Напомним, что смартфон был выпущен в Китае по более низкой цене — 6599 юаней (~ 1034 доллара).

Согласно спецификациям, Sony Xperia 5 III — это компактный флагман с 6,1-дюймовым дисплеем OLED. Он имеет разрешение Full-HD + и частоту обновления экрана 120 Гц. Он также имеет частоту дискретизации сенсорного экрана 240 Гц и соотношение сторон экрана 21: 9. В устройстве есть камеры на базе ZEISS, система с тремя камерами с основным датчиком на 12 МП, сверхширокоугольным объективом на 12 МП и, наконец, с макросенсором на 12 МП.

Под капотом он работает на SoC Qualcomm Snapdragon 888 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Он поддерживает карту microSD для расширения памяти до 1 ТБ. В нем установлен аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 30 Вт. Устройство работает под управлением ОС Android 11. Он имеет степень защиты от воды и пыли IP6X.

Источник — Astera.