Главная » Новости

Sony Xperia 5 III теперь доступен в Softbank за 1207 долларов в Японии

На чтение 2 мин Просмотров 73 Опубликовано

В прошлом месяце Sony представила компактный флагман Sony Xperia 5 III в Китае. Сегодня устройство стало официальным в родной стране — Японии. Основными особенностями смартфона являются компактный 6,1-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 888 и система с тремя камерами.

Sony Xperia 5 III теперь доступен в Softbank за 1207 долларов в Японии

Sony Xperia 5 III стоит 137 520 иен (~ 1207 долларов) и доступен в вариантах цвета Frost Black, Frost Silver и Green. Смартфон указан на официальных сайтах Softbank и Sony .

Напомним, что смартфон был выпущен в Китае по более низкой цене — 6599 юаней (~ 1034 доллара).

Sony Xperia 5 III теперь доступен в Softbank за 1207 долларов в Японии

Согласно спецификациям, Sony Xperia 5 III — это компактный флагман с 6,1-дюймовым дисплеем OLED. Он имеет разрешение Full-HD + и частоту обновления экрана 120 Гц. Он также имеет частоту дискретизации сенсорного экрана 240 Гц и соотношение сторон экрана 21: 9. В устройстве есть камеры на базе ZEISS, система с тремя камерами с основным датчиком на 12 МП, сверхширокоугольным объективом на 12 МП и, наконец, с макросенсором на 12 МП.

Под капотом он работает на SoC Qualcomm Snapdragon 888 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Он поддерживает карту microSD для расширения памяти до 1 ТБ. В нем установлен аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 30 Вт. Устройство работает под управлением ОС Android 11. Он имеет степень защиты от воды и пыли IP6X.

Источник — Astera.

ASTERA
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.

Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.