Sony Xperia 10 VI представлен на пресс-рендерах

Известный информатор Эван Бласс (также известный как evleaks) поделился несколькими пресс-рендерами предстоящего Xperia 10 V.

Согласно пресс-рендерам, Sony Xperia 10 VI будет доступен в трех цветовых вариантах: светло-голубом, черном и белом.

Дизайн телефона выполнен в минималистическом стиле, с выпуклой областью в форме таблетки в верхнем левом углу задней панели, где размещены два датчика камеры вместе со светодиодной вспышкой.

Интересно отметить, что японская компания отказалась от телеобъектива, который был у предшествующей модели. Это означает, что предстоящая модель будет оснащена сверхширокоугольным объективом и основной камерой с 2-кратным увеличением.

Sony Xperia 10 VI имеет плоскую рамку с кнопками громкости и кнопкой питания на правой стороне, при этом последняя также служит сканером отпечатков пальцев.

На передней панели устройства находится экран с высоким соотношением сторон, и Sony продолжает использовать верхнюю и нижнюю рамки, не применяя безрамочный дизайн. На одном из изображений также видны фронтальные динамики сверху и снизу.

IP-рейтинг Sony Xperia 10 VI пока неизвестен, однако ожидается, что устройство будет защищено от пыли и влаги. В верхней части устройства есть разъем для наушников 3,5 мм.