Sony вывела на рынок Индии профессиональный 98-дюймовый монитор

Компания Sony расширяет свой ассортимент профессиональных мониторов в Индии, представляя модель BRAVIA FW-98BZ30L. Этот 98-дюймовый дисплей 4K HDR предназначен для использования в коммерческих и профессиональных условиях, а не для домашних развлечений.

В линейке BZ30L также доступны модели меньшего размера, включая 43, 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов, но акцент сделан на топовой 98-дюймовой версии.

Дисплей оснащён панелью 4K HDR с максимальной яркостью 440 нит и коэффициентом контрастности 5000:1. Он поддерживает стандарты HDR 10, HLG и Dolby Vision HDR.

Модель работает на базе процессора Sony Cognitive Processor XR и использует устройство XR Triluminos Pro для точной цветопередачи, охватывающей до 95% DCI-P3. Дисплей также поддерживает поддержку XR Motion Clarity и масштабирование XR 4K, что обеспечивает плавное движение и улучшенную детализацию.

FW-98BZ30L поддерживает как портретный, так и наклонный монтаж, с углом обзора 178° и прочной подсветкой, которая на 22% легче и на 28% тоньше, чем у предыдущих моделей.

Он работает на Android TV и оснащен 32 ГБ встроенной памяти, поддерживает Apple AirPlay и Google Chromecast, а также может воспроизводить контент HTML5 без внешних проигрывателей.

Профессионалы могут воспользоваться «профессиональным режимом», который отключает удаленный доступ и скрывает метки, полезные для публичных показов. Дисплей имеет четыре порта HDMI и боковые порты ввода-вывода, управление по IP и совместимость с RS-232C и HDMI-CEC.

Дисплей изготовлен из переработанного пластика SORPLAS, имеет компактное освещение для удобства транспортировки и сертифицирован EPEAT Bronze в 23 странах.

Цена модели FW-98BZ30L составляет 15 000 000 рупий (14 700 000 руб.), и она появится на индийском рынке 15 апреля 2025 года через официальных дистрибьюторов Sony. На дисплеи сохраняется стандартная трехлетняя гарантия с продлением срока службы.