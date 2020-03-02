Sony выпустит компактный смартфон с АКБ на 4 000 мАч

Новая модель смартфона от бренда появилась в базе данных TENAA.

Там новинка проходит под модельным номером S20A, а вот какое она получит название сейчас неизвестно. В базе данных ведомства указали габариты, которые составят: 150,8 х 72,8 х 12,5 мм.

Диагональ экрана при таких габаритах будет 5,45 дюйма. В смартфон установят батарею на 4 000 мАч, а это очень большой показатель для устройств от Sony.

За счет емкой батареи аппарат будет толстым в сравнении с современной толщиной смартфонов.

Информации о сроках выхода новинки к сожалению нет.